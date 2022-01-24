Türkiye'de namağlup takım kalmadı

Türkiye'de futbolda mağlubiyeti tatmayan kalmadı. Profesyonel liglerin yenilgisiz tek ekibi Sakaryaspor da kaybetti.

Deplasmanda Sarıyer'e 4-1 yenilen yeşil-siyahlılar, bu sezon 21. maçında namağlup unvanını bırakmak zorunda kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor'un ilk yenilgisini küme düşme hattındaki Sarıyer'den alması taraftarlarını üzdü.

Marmara ekibi, bu sezon 21 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 48 puan elde etti.

Yeşil-siyahlılar, böylece 54 puanlı Trabzonspor'un ardından profesyonel liglerde en çok puan toplayan ikinci takım oldu.



44 kez fileleri sarsıp kalesinde 12 gol gören Tatangalar, Türkiye'de en yüksek averaja sahip takım olmayı da başardı.

Sakaryaspor 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



24/01/2022 14:36