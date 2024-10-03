Türkiye’de “Narkoçelik-41” Operasyonlarında Yaklaşık 1 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik "NARKOÇELİK-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

57 İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 Kg Uyuşturucu Madde, 5 Milyon 8️57 Bin 5️20 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

644 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Türkiye'de Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

1.603 ekip,

4.127 personel,

25 hava aracı ve

41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla olmak üzere 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonları düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda;

2 milyon 272 bin 332 adet uyuşturucu hap,

334 kg metamfetamin,

42 kg skunk,

23,5 kg bonzai ve

9 kg eroin ele geçirildi.

33 Sokak Satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

3 milyon 143 bin 823 adet uyuşturucu hap,

8 kg skunk ele geçirildi.

7 Zehir Taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda;

52 kg metamfetamin,

63 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 Zehir Taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

41,5 kg metamfetamin,

14 bin 343 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

43 kg skunk,

5 kg esrar ele geçirildi.

6 Zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

40 kg skunk ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

34,5 kg skunk ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

25 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

24 kg metamfetamin ele geçirildi.

16 Zehir Taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

23 kg skunk ele geçirildi.

12 Zehir Taciri yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada;

25 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

17 kg skunk,

50 bin 306 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

10 Sokak Satıcısı yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

117 bin 222 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

7 Sokak Satıcısı yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

53 bin 872 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 Sokak Satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."