Türkiye’de Omicron alarmı: Ocak ayı için yeni tedbirler kapıda

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak

Avrupa’da Omicron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı kulislerde hazırlıkların başladığı konuşuluyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; ocak ayında Covid-19 tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, üçüncü doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor. Üçüncü doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.

Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.

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23/12/2021 09:45