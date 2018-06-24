Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.



Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.



Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.



Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebildi.

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gitti. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı.



Seçmenler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabildi.