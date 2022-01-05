Türkiye’de pozitif vakada karantina süresi 7 gün oldu

Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Buna göre pozitif vakada karantina süresi 7 gün oldu.

Türkiye’de günlük vaka sayısı 3 haftada 3 kata yakın arttı. Bilim Kurulu üyeleri bugün toplantıda, omicron varyantının yayılımını, o yayılımın engellenmesi için atılacak adımları konuştu. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamasında, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirtlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonuvu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 3 ay içinde aşı olan temaslı kişilere karantina olmayacağı belirtildi.

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05/01/2022 19:46