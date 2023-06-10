Türkiye’de roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 işçi şehit oldu

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10/06/2023

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Türkiye’de roket ve patlayıcı fabrikasında patlama: 5 işçi şehit oldu

TC milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

10/06/2023 13:25
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TAGS: haber, kıbrıs, türkiye
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