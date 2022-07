Türkiye’de sağlık çalışanlarının ''sağlıkta şiddeti protesto eylemleri'' sürüyor…

Türkiye’de Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında tabancayla vurularak öldürülmesine yönelik sağlık çalışanlarının protestoları sürüyor. Eylem yapan sağlık çalışanları ile hekimler polis müdahalesiyle karşılaşıyor.

TC Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) bugün Türkiye genelinde “şiddete karşı” iş bırakma eylemi yapıyor.

SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz," denildi.

Doktor Karakaya'nın görev başında silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de 2 günlük grev kararı aldı.

TTB'den yapılan açıklamada, "Tüm üyelerimizle, tüm sağlık emek ve meslek örgütleriyle yarın sağlık kurumlarının ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz" denildi.

Birlik, "Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık." ifadelerini de kullandı.

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise, saldırganın hiçbir güvenlik kontrolü olmaksızın doktorun polikliniğine kadar silahla gidebildiğini vurgulayarak "Bu saldırıyı gerçekleştirenin de bir hastanede çalışıyor olması işin garabetini göstermektedir." dedi.

-Gazi Hastanesi

Eylem kararıyla hastanenin önünde bir araya gelen Gazi Hastanesi sağlık çalışanları ve hekimler, "Artık ölmek istemiyoruz" diye sloganlar attı; bu olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını yetkili mercilerden istedi.

-Çapa’da sağlık çalışanlarına polis müdahalesi…

Sağlık çalışanlarının Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki eylemine polis müdahalede bulundu.

Şiddete karşı Çapa'da bir araya gelen ve İstanbul Tıp Fakültesi'nden İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek isteyen sağlık çalışanlarının yürüyüşü, polis barikatı ile engellendi. Polis, sağlık emekçilerine müdahalede bulunurken, sağlık çalışanları barikatı aştı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşe başladı.

-"Şiddet pandemisi ile karşı karşıyayız"

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de sağlık emekçileri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.

Hastane içinde gerçekleştirilen eylemde açıklama yapan SES Antalya Şube Başkanı Şükran İçöz, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tahammülümüz kalmadı, nefes alamıyoruz. Tükendik! Güvenli ortamlarda çalışmıyor, her an şiddet tehdidi altında inanılmaz bir stresle yaşıyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet her geçen gün, her geçen dakika artıyor. Şiddet pandemisi ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İçöz, "Biz artık bir sağlık emekçisinin kılına dahi zarar gelmesini istemiyoruz. Artık bağlı bulunduğumuz bakanlığın sessizliğine tahammülümüz kalmadı, hal böyleyken çalışamıyoruz. Bırakın çalışmayı nefes dahi alamıyoruz" diye konuştu.

TC Sağlık Bakanlığı’nı eleştiren İçöz, " Sağlık emekçisine yönelik şiddet cezasız kaldıkça bir hak arama eylemine dönüşüyor. Sağlık emekçileri ne kadar değersiz görüldüklerini, beyaz kod verdiklerinde bile hiçbir şey olmadığını gördükçe tükeniyor. Bu ülke sağlıkta şiddeti cezalandırmıyor ve sağlıktaki şiddete karşı etkin bir yasa çıkartmıyor” diye konuştu.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürülmüş, Doktoru silahla öldüren Hacı Mehmet Akçay da cinayet sonrası intihar etmişti.

Başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak saldırganın bir ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "caniliğin araştırıldığını" söyledi.

Bu arada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



07/07/2022 15:17