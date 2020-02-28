Türkiye’de şehit sayısı 33 oldu!

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi, saldırıda yaralanan 36 askerin tedavisinin devam ettiğini söyledi. Saldırı sonrası belirlenen hedefler ateş altına alındı.

İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi.

Açıklamayı gelişmeleri bildirmek üzere üçüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

Şehit sayısının 33'e yükseldiğini söyleyen Doğan, 36 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.

28/02/2020 03:49