Türkiye'de sokakta oynarken yorgun mermi isabet etti

Türkiye'de İstanbul Sultangazi'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun omzuna yorgun mermi saplandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Muhammet A.'nın omuzundan bir anda kan akmaya başladı. Küçük çocuk, kendisine çivi saplandığını düşünerek eve gitti.

Sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anlayan annesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in çekilen MR'ında omzunun arkasına mermi saplandığı tespit edildi.



Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Muhammet A'nın omzundaki mermi yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.



HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Müşahede altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.



"ÇİVİ BATTI ZANNEDİP DİREKT EVE KOŞMUŞ"



Baba İbrahim A. "Dün akşam oğlum sokakta otururken uzaktan bir mermi saplanıyor. Hissetmiyor bile nerden geldiğini. Çivi battı zannedip direkt eve koşuyor. Eşim görünce anlamamış mermi olduğunu, panik halinde hastaneye götürdü." dedi.

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28/08/2021 14:20