Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 830 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 13 bin 830 hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadeleyle kazanacağız." açıklamasında bulundu.

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06/01/2021 18:44