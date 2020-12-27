Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi, 254 kişi vefat etti. 21 bin 196 kişi ise COVID-19’u yendi. 2 bin 806 hasta belirlendi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre günlük vaka sayısı 15 binin altına düştü. Ancak ölümler 250’nin üzerine seyretmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 172 bin 113 test yapılırken 14 bin 205 vaka tespit edildi. 254 yurttaş ise, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Toplam vefat sayısı ise 19 bin 878'e ulaşarak 20 bin sınırına dayandı.

27 Aralık 2020 tablosu şöyle:

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27/12/2020 18:14