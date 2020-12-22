Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

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22/12/2020

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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 256 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.

22/12/2020 18:51
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TAGS: Türkiye, korona, vaka,
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