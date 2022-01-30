Türkiye'de son 24 saatte 88 bin 145 vakaya rastlandı, 189 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil" dedi.

Koca, "Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Virüse karşı tedbirlerin önemini de vurgulayan Koca, "Aşı Turkovac ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadesini kullandı.

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30/01/2022 18:50