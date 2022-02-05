Türkiye'de Spor Yasasında sona gelindi

Türkiye'de Spor yasası çalışmasında sona gelindi. Spor kulüplerinden menajerlik sistemine kadar pek çok yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi çalışmasının AK Parti MYK da sunumunun yapılması bekleniyor. Peki o yasanın detayları neler?

Kanun teklifi 60 maddeden oluşuyor. Düzenlemede spor kulüpleri ile ilgili pek çok yeni uygulama yer alıyor. Buna göre, spor kulüplerinin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurmalarına imkan sağlayacak. Spor kulüplerinin birleşmesi ve malvarlığının devrinin yasal zemine kavuşturulacak. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi de hedefler arasında.

Yasa ile birlikte, Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartını getirilecek. Menajerliğin ve futbolcu sözleşmelerine şeffaflık da getirilecek.

Ayrıca, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemini getirecek. Anonim şirket ve kulüp yöneticilerinin, kulüpleri veya spor şirketlerini zarara uğratmalarını önlenmesi de amaçlanıyor. Bu kapsamda da, yöneticilerin, kulüp veya spor anonim şirketlerini zarara uğratmaları durumunda şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olacaklar.

Yasanın mart ayında meclise sunulması bekleniyor.

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05/02/2022 12:28