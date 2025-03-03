Türkiye'de Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 53,83, yurt içi üretici fiyatları yüzde 37,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,27, Yİ-ÜFE yüzde 2,12 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Haziran 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Haziran 2023'te 38,21 olarak tespit edilmişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler şubatta TÜFE'nin yüzde 2,97 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 40'a gerileyeceği hesaplanmıştı.

- Yİ-ÜFE şubatta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24, imalatta yüzde 24,76, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 ve su temininde yüzde 57,58 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), şubatta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24, imalatta yüzde 24,76, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 ve su temininde yüzde 57,58 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,12, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,55 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24, imalatta yüzde 24,76, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 ve su temininde yüzde 57,58 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 21,16, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,52, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,52, enerjide yüzde 19,18 ve sermaye mallarında yüzde 24,16 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,16, imalatta yüzde 2,24 ve su temininde yüzde 2,9 artış hesaplanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,34 azalış görüldü. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,41, enerjide yüzde 0,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,04 artış gerçekleşti.

- TÜFE'de ana harcama gruplarında, şubatta en yüksek artış yıllık bazda yüzde 94,9 ile eğitimde, en düşük artış ise yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,9 ile eğitim grubunda oldu.

TÜFE'de, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,27, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 5,06 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 9,92 ile eğitim olduğu hesaplandı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,9 ile eğitim olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,32, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,4 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,8 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,35 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.