Türkiye'de Süper Lig şampiyonu bugün belli olacak

Şampiyonluk hesaplarını son maça bırakan Galatasaray Malatyaspor ile sahasında, Beşiktaş ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de ise gözler bu iki karşılaşmanın sonucunda olacak.

Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında bugün şampiyonluk için sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları

Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'a kazanmak yetmiyor

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Siyah-beyazlılar İzmir'den 1 puanla dönerse, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe'yi yenerse Galatasaray'ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor.

Son 5 maçını kazandı, 8 maçta yenilmedi

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.

Aslan, Malatyaspor ile oynadığı son 4 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti.

Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem, Muhammed

H.Y. Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş cephesi

Süper Lig'in 42. ve son haftasına averajla lider giren Beşiktaş, bugün İzmir'de şampiyonluk için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın farklı skorla galip gelmemesini bekleyecek.

Son iki maçında yenilerek şampiyonluk yolundaki avantajlarının çoğunu kaybeden Beşiktaş, ligin son maçında Göztepe'nin konuğu olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçından 3 gün sonra yine İzmir'de ve aynı statta bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş 3 günde her iki kupayı da kazarak sezonu çifte kupa ile kapatmak amacında.

Kazanıp Galatasaray'ın maç sonucunu beklemek istiyor

Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe'yi yenip Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek.

Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray'ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Ligde son hafta öncesinde 51 puanla 10. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Beşiktaş'ın maçta alacağı sonuca göre şampiyonluk ihtimali bulunuyor.

Ligde sadece 1 galibiyet aldığı son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galip gelemediği son 3 müsabakada Galatasaray'a 3-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilirken, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

Atiba Hutchinson dönüyor

Sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Siyah-beyazlı ekipte aynı zamanda sakatlıkları bulunan cezalı Cenk Tosun ile Aboubakar forma giyemeyecek.

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, forma giymedikleri Fatih Karagümrük maçının ardından çeşitli gerekçelerle tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Göztepe'de 3 eksik

Göztepe'de sakatlıkları süren Balazs Megyeri, Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda

Beşiktaş ile Göztepe, ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

İzmir'deki son 2 maçı Göztepe kazandı

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.

Bu arada iki ekip, bugün yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Şampiyonluk şansı bulunan sarı-lacivertli ekibin kulağı İzmir ve İstanbul'da olacak.

Beşiktaş ile Galatasaray kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa sarı larcivertliler şampiyon oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

3 maçın VAR hakemi açıklandı

Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle:

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

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15/05/2021 15:12