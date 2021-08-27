Türkiye’de Süper Lig'den yurtdışına dikkat çeken transferler
27/08/2021
İşte Türkiye Süper Lig'den yurtdışına transfer olan futbolculardan dikkat çekenler.
23- Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe → KVC Westerlo (Belçika)
22- Aaron Boupendza - Atakaş Hatayspor → Al-Arabi (Katar)
21- Ozan Tufan - Fenerbahçe → Watford (İngiltere)
20 - Doğan Alemdar - Yukatel Kayserispor → Rennes (Fransa)
19- Martin Linnes - Galatasaray → Molde (Norveç)
18- Kemal Ademi - Fenerbahçe → Khimki
17- Caleb Ekuban - Trabzonspor → Genoa (İtalya)
16- Alassane Ndao - VavaCars Fatih Karagümrük → El Ahli (Suudi Arabistan)
15- Gustavo Blanco Leschuk - Antalyaspor → Eibar (İspanya)
14- Giuliano - Başakşehir → Corinthians (Brezilya)
13- Enzo Roco - Karagümrük → Elche (İspanya)
12- Wilfried Kanga - Kayserispor → Young Boys (İsviçre)
11- Hugo Rodallega - Denizlispor → Bahia (Brezilya)
10- Lukas Podolski - Antalyaspor → Gornik Zabrze (Polonya)
9- Cristian Sapunaru - Kayserispor → Rapid Bükreş (Romanya)
8- Bennick Afobe - Trabzonspor → Millwall (İngiltere)
7- Georgios Tzavellas - Aytemiz Alanyaspor → AEK (Yunanistan)
6- Teenage Hadebe - Yeni Malatyaspor → Houston Dynamo (ABD)
5- Demba Ba - Başakşehir → Lugano (İsviçre)
4- Michael Frey - Fenerbahçe → Royal Antwerp (Belçika)
3- Vincent Aboubakar - Beşiktaş → Al Nassr (Suudi Arabistan)
2- Ömer Faruk Beyaz - Fenerbahçe → VfB Stuttgart (Almanya)
1- Bilal Basaçikoglu - Gaziantep → Heracles (Hollanda)