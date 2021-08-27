Türkiye’de Süper Lig'den yurtdışına dikkat çeken transferler

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27/08/2021

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Türkiye’de Süper Lig'den yurtdışına dikkat çeken transferler

İşte Türkiye Süper Lig'den yurtdışına transfer olan futbolculardan dikkat çekenler.

23- Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe → KVC Westerlo (Belçika)

22- Aaron Boupendza - Atakaş Hatayspor → Al-Arabi (Katar)

21- Ozan Tufan - Fenerbahçe → Watford (İngiltere)

20 - Doğan Alemdar - Yukatel Kayserispor → Rennes (Fransa)

19- Martin Linnes - Galatasaray → Molde (Norveç)

18- Kemal Ademi - Fenerbahçe → Khimki

17- Caleb Ekuban - Trabzonspor → Genoa (İtalya)

16- Alassane Ndao - VavaCars Fatih Karagümrük → El Ahli (Suudi Arabistan)

15- Gustavo Blanco Leschuk - Antalyaspor → Eibar (İspanya)

14- Giuliano - Başakşehir → Corinthians (Brezilya)

13- Enzo Roco - Karagümrük → Elche (İspanya)

12- Wilfried Kanga - Kayserispor → Young Boys (İsviçre)

11- Hugo Rodallega - Denizlispor → Bahia (Brezilya)

10- Lukas Podolski - Antalyaspor → Gornik Zabrze (Polonya)

9- Cristian Sapunaru - Kayserispor → Rapid Bükreş (Romanya)

8- Bennick Afobe - Trabzonspor → Millwall (İngiltere)

7- Georgios Tzavellas - Aytemiz Alanyaspor → AEK (Yunanistan)

6- Teenage Hadebe - Yeni Malatyaspor → Houston Dynamo (ABD)

5- Demba Ba - Başakşehir → Lugano (İsviçre)

4- Michael Frey - Fenerbahçe → Royal Antwerp (Belçika)

3- Vincent Aboubakar - Beşiktaş → Al Nassr (Suudi Arabistan)

2- Ömer Faruk Beyaz - Fenerbahçe → VfB Stuttgart (Almanya)

1- Bilal Basaçikoglu - Gaziantep → Heracles (Hollanda)

27/08/2021 18:32
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TAGS: Türkiye’de Süper Lig’den yurtdışına dikkat çeken transferler, haberkibris,
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