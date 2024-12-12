Türkiye'de talep toplama başladı; onlarca firma başvurdu

Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nden arsa talep eden Türk şirketlerinin listesine Haber Kıbrıs ulaştı. İzmir Sanayici İşadamları ve Yatırımcıları Derneği (İSİYAD) tarafından hazırlanan Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi için talepte bulunan firmaların isimlerini ve talep ettikleri arazi miktarları ortaya çıktı. Açıklanan listede onlarca firma çeşitli büyüklüklerde arazi talebinde bulundu.

İşte Liste:

Listede kimya, inşaat, tekstil, savunma sanayii, elektrik, makine, mobilya ve turizm gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar bulunuyor. Toplamda talep edilen arazi miktarı on binlerce metrekareyi buluyor. Bazı firmalar sadece 5.000 metrekare talep ederken, bazılarının 10.000 metrekareye kadar arazi istedikleri gözlemlendi.

Yerel Sanayiciler Rekabet Edebilir mi?

Konuya ilişkin yetkililer, Türkiye’den gelecek olan sanayicilerle Kıbrıs Türk sanayicilerinin rekabet edemeyeceği konusunda hemfikir. Türkiye’de sanayicilere uygulanan şartların Kuzey Kıbrıs’ta mevcut olmadığına dikkat çeken yetkililer, Türkiye’deki sanayicilerin denizaşırı yatırımları için ciddi imtiyazlara sahip olduklarını vurguluyor.

85 milyonluk bir pazara hizmet veren Türk sanayicileri, çeşitli teşvikler ve uygun finansman imkanları sayesinde daha avantajlı bir konuma sahip. Buna karşın, Kıbrıs Türk sanayicileri ekonomik ambargolar, finansmana ulaşmadaki zorluklar ve yüksek dolaylı vergiler nedeniyle büyük bir dezavantaj yaşıyor.

“Bu Rekabet Eşit Değil”

Uzmanlar, Kıbrıs Türk sanayicilerinin mevcut şartlarda Türk sanayicilerle aynı düzlemde rekabet etmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Kıbrıs Türk sanayicisinin ihracat yapma şansı olmadığı gibi finansmana erişimde yaşadığı zorluklar da altı çizilen başka bir konu.

Yetkililer, Kıbrıs Türk sanayicisinin desteklenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Aşağıdaki görselde, Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’nden arsa talebinde bulunan Türk şirketlerinin tam listesini görebilirsiniz.