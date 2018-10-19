Türkiye'de tarihin en büyük kaçakçılık operasyonu; 30 kişi gözaltında

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 dolar ele geçirdi.

Aralarında antikacılar ve işadamlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına aldı.

Arkeoloji mezunu polislerin de görev yaptığı daha önce bir çok başarılı operasyona imza atan ekipler, Türkiye'deki eserleri yurtdışına kaçıran bir yapıyı belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda belirlenen şüphelilerin bazı işadamlarıyla irtibatı saptandı.

Çalışma derinleştirildi araştırmaların ardından çok sayıda adrese baskın düzenlendi.