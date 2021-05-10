Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 25 milyonu geçti

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Mayıs 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 25.006.149 oldu.

1. doz uygulanan kişi sayısı 14.615.518 olurken, 2. doz 10.390.631 kişiye uygulandı.

İSTANBUL

İstanbul'da şimdiye kadar 4.116.048 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 2.466.776 kişiye uygulanırken 2. doz ise 1.649.1272 olarak açıklandı.

ANKARA

Başkent Ankara'da 2.018.981 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 1.182.662 kişiye yapılırken 2. doz ise 836.319 kişiye uygulandı.

İZMİR

İzmir'de 1.703.687 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 992.779 kişiye yapıldı. İkinci doz ise 710.908 kişiye uygulandı.

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10/05/2021 11:26