Türkiye'de TURKOVAC için randevular yarın açılıyor

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için randevuların yarın açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu yaptıracak Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptırmalarını tavsiye etti. Koca, yerli aşının yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

"Aşının tarihi önemi var"

Koca, yerli aşı TURKOVAC'ı koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara adayarak bu kişilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi olduğunu vurgulayan Koca, "TURKOVAC 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oldu. En son 24 yıl önce, 1998'de BCG (verem) aşısı üretilmişti" dedi.

Bakan Koca, "Özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen, yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum" dedi.

TURKOVAC'ın Hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı olduğunu söyleyen Koca, vatandaşlara Omicron varyantının gündemde olduğu bu süreçte hatırlatma dozları da dahil olmak üzere erken dönemde TURKOVAC yaptırmalarını önerdi.

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29/12/2021 22:23