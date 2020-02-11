Türkiye'de uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza

Uçuşlarda, elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesi durumunda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 603 TL olarak belirlendi.

Türkiye Resmi Gazetesi'nde bugün yayımlanan 'TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ' ile uygulanan cezalar artırıldı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22.58 olarak tespit ve ilan edildiği anımsatıldı.

Buna göre;

Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek,

Uyarılmasına rağmen yerine oturmamak,

Emniyet kemerini bağlamamak,

Baş üstü dolabını kapatmamak,

Başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek,

Kabin ekibinin görevinin yapmasına güç kullanarak engel olmak,

Kabin ekibine ve diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek,

Kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesi durumlarında uygulanacak ceza tutarı 2.603 TL olarak belirlendi.

Önceki yıllarda söz konusu maddelere uymayanlara verilen ceza 2 bin 124 TL'ydi.

Düzenlemeye göre ayrıca, ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası ise 3 bin 182 lira ile 31 bin 905 lira arasında değişecek.

Cezalar nasıl kesiliyor?

TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen idari para cezalarına göre kural tanımaz yolcu yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit ediliyor. Tutanakta ilgili kişinin adı soyadı, Türk vatandaşı ise kimlik numarası, tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. Yabancı uyruklu yolcuların ise adı, soyadı ve pasaport numarası ile tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor.

İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor.Bunun için sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezaları kesinleşiyor. İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde SHGM'ye ödenmesi gerekiyor. Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde para cezaları ilgili vergi dairesince takip ve tahsil ediliyor. İdari para cezası ile ilgili kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörte üçü tahsil ediliyor. Peşin ödemede, kişinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemiyor.

11/02/2020 12:11