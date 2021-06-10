Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu aştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 13.20 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 570 bin 213, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 457 bin 18 oldu.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 167 bin 347, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 190 bin 444 ve toplamda 5 milyon 357 bin 791, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 556 bin 496, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 131 bin 48 ve toplamda 2 milyon 687 bin 544, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 254 bin 440, ikinci doz aşı sayısı 924 bin 713, toplamda 2 milyon 179 bin 153 doz olarak kayıtlara geçti.

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10/06/2021 16:52