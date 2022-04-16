Türkiye'de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor!

Türkiye'nin 16 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 561 oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

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16/04/2022 20:25