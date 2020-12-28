Türkiye'de yeni asgari ücret belli oldu

TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Komisyonunun son toplantısı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kameraların karşısına geçti.

Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.

Selçuk, asgari ücretin geçen yıla göre 500 lira arttığını, yüzde 21,56 oranında yükseldiğini söyledi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.

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28/12/2020 10:46