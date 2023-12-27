Türkiye'de yeni asgari ücret belli oldu

Türkiye'de Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Işıkhan'ın konuşmaları şu şekilde:

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. 2024 yılında asgari ücret 17 bin 002 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti.

Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

"İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'ın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Sorulduğunda kanaatimizi söyleriz. Uzlaşırsak masada otururuz" dedi.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.