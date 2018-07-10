Türkiye'de yeni kabine açıklandı, döviz yükseldi

Türkiye'de yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ile 4.75 seviyelerine yükselen dolar yeni günde 4.72 civarında bir giriş yaptı

Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı.

Dolar/TL, saat 23:30 itibariyle 4.7390 seviyesinde yer aldı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. Bugüne baktığımızda ise dolar gece gördüğü seviyelerden biraz aşağıda seyrediyor. Kur sabah 07:33 itibariyle 4.72 seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.55 liradan işlem görüyor.