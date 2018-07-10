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Türkiye'de yeni kabine açıklandı, döviz yükseldi

Türkiye'de Yeni kabinenin açıklanmasından önce 4.60 seviyelerinde olan dolar/TL 4.74'i aştı. Euro/TL ise 5.50'nin üzerine çıktı. Kur yeni güne yine 4.70'in üzerinde başladı.

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10/07/2018

Türkiye'de yeni kabine açıklandı, döviz yükseldi
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Türkiye'de yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ile 4.75 seviyelerine yükselen dolar yeni günde 4.72 civarında bir giriş yaptı

Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı.

Dolar/TL, saat 23:30 itibariyle 4.7390 seviyesinde yer aldı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. Bugüne baktığımızda ise dolar gece gördüğü seviyelerden biraz aşağıda seyrediyor. Kur sabah 07:33 itibariyle 4.72 seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.55 liradan işlem görüyor. 

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TAGS: türkiye, ekonomi, döviz, sterlin, euro
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