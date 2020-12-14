Türkiye’de yeni yılda sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Türkiye Cumhuriyeti’nde kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Dört saat süren toplantının ana gündeminde corona virüs mücadele ve kira düzenlemesi yer aldı. Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Esnafa verilecek kira desteğiyle ilgili ise "İş yeri kira olan esnafımıza büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 TL kira yardımı yapacağız. Önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda beş milyar TL bir hibe desteği vermeye planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

4 GÜNLÜK YILBAŞI KISITLAMASI KARARI

Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza ulaşarak çok daha yaygın bir aşılama dönemine geçeceğiz.

Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar kesintisiz uygulanacaktır.

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14/12/2020 19:27