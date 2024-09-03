Türkiye’de yıllık enflasyon 13 ayın en düşüğünde

Türkiye’de ağustos ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 64,91 oldu.

Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak açıklanmıştı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) konutlarda kullanılan doğalgaz zammının ardından ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyonun baz etkisiyle düşüşünü sürdürmesi ve yüzde 52,2’ye gerilemesi öngörülüyordu.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, enflasyonda yavaşlama sinyali vermişti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar, ağustos ayında yüzde 1,73 artış kaydetti. Yıllık bazda ise fiyatlar yüzde 61,57 olarak kaydedildi. Toptan fiyatlar ise aylık yüzde 0,98 oranında artarken, yıllık yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

Türk-İş verilerine göre ise mutfak enflasyonun ile açlık ve yoksulluk rakamlarında sınırlı yükseliş yaşandı.

Ağustos ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,19 arttı.

Açlık sınırı, 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

DOĞALGAZ ZAMMI NASIL ETKİLEDİ?

Ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatına yaklaşık iki yıl sonra ilk defa zam yapılmıştı.

Doğalgazın TÜFE’de ağırlığı ile hesaplama yapan ekonomistler, zammın enflasyona doğrudan 0,65 puan yükseltici etkisi olacağını belirtmişti.

YIL BOYUNCA ENFLASYONDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4,53 artış göstermişti.

Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretmiş ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 artmıştı. Mayıs ayında ise TÜFE, yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaşmıştı.

Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2’nin altına düştü ve TÜFE, yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşmişti.

Temmuz ayında yıl ortasında sigara ve akaryakıt zamları başta olmak üzere vergi ve yönetilen fiyatlardaki artış sebebiyle enflasyon aylık hızlanarak yüzde 3,23 artmıştı. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 61,78’e gerilemişti.