Türkiye’de yoksulluk sınırı 40 Bin TL'ye dayandı

BİSAM verilerine göre, açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL, yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 TL oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti ise günlük 385 lira.

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2023 Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken asgari harcama tutarı, açlık sınırı temmuzda 11 bin 525 TL’ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise temmuz ayında 39 bin 886 TL’ye ulaştı.

BİSAM verilerine göre, Temmuz 2022’de açlık sınırı 6 bin 856 TL, yoksulluk sınırı 23 bin 715 TL idi. Yoksulluk sınırındaki yıllık artış oranı yüzde 68,2 oldu.

BİSAM araştırmasında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 191 lira olarak hesaplandı. Bu değer, yetişkin bir kadın için 3 bin 31, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 235, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 609 lira seviyesinde.

Günlük harcamalarda Temmuz 2023’te en yüksek maliyet grubunu 116,31 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 77,82 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89,45 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira.

Katı yağ ve sıvı yağ ise 20,03 lira, yumurta için 7,11, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,91 lira harcama yapılması gerekiyor.

Bu hesaba göre, sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 385 lira.