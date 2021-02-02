Türkiye'de yüz yüze eğitim kademeli başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat pazartesi 2. yarıyıla başlıyoruz. Salgının olmadığı ve düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımımızın eğitiminin daha fazla aksamaması için köy okullarımızı yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz. Salgının seyrine göre uzaktan eğitime geçilecektir.

15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

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02/02/2021 10:23