Türkiye'de Yüz yüze sınavlar ertelendi, liselere karne verilmeyecek

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orta okul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların ertelendiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.

Sınavlarla ilgili öğrencilere rahatlatan açıklamalar da yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

“Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksiklikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.”

Bakan Selçuk öğrencilere şu tavsiyeyi yaptı: “Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair güvencemiz sizlersiniz.”

Bu habere tepkiniz:



25/12/2020 11:43