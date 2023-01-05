Türkiye'de zincir marketler yarışa girdi!

ŞOK Marketler’in 1000 üründe fiyatları sabitlemesinin ardından, Migros ve CarrefourSA da kampanyalarını duyurdu. Migros, Ocak ayı boyunca 419 ürünün fiyatlarını değiştirmeyeceğini, CarrefourSA ise 20 bin üründe indirim yaptığını açıkladı.

"Müşterimize her zaman doğru ve kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyor; müşterinin sorun yaşadığı olası durumlarda ürün değişimi sağlıyor, aynı ürünün tazesini ücretsiz olarak sunuyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz.”

ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitledi

ŞOK Marketler, aralarında un, makarna, yağ, bakliyat, sebze-meyve ve deterjanın da yer aldığı 1000 üründe fiyatları ocak ayı buyunca sabitledi.

ŞOK Marketler, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlediğini duyurdu.

Happy Center’dan yüzde 10-20 arası indirim

Happy Center Marketleri CEO’su Yavuz Altun, Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini belirterek, “Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz” dedi.

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05/01/2023 11:19