Türkiye'deki gözaltıların boyutu, Suriyelilere yönelik açık kapı politikasının değiştiğinin işareti

Haberde, sınırdışı sürecinde olan göçmenlerin tanıklıklarına da yer veriliyor.

İstanbul'da gözaltına alınan kayıtdışı göçmenlere, "gönüllü olarak" Suriye'ye döndükleri yönünde "zorla kağıt imzalatıldığı da" iddia ediliyor.

Haberde röportaj yapılan isimlerden İdlib'den Mahmud Kaddah, kendisine 8 günde 15 belge imzalatıldığını öne sürüyor.

Gazeteye konuşan Kaddah, bu kağıtları imzalarken yanında bir tercüman bulunmadığını, belgelerin ne olduklarının da açıklanmadığını belirtiyor.Kaddah, "Bana bunları imzalarsam eve gidebileceğim söylendi. Suriye'yi kast ettiklerini sanmamıştım" diyor.

Yine gazeteye konuşan 25 yaşındaki Ala Muhammed, 8 günlük gözaltının ardından İdlib'e gönderildiğini anlatıyor.

Muhammed, "Korktum ve önüme konulan kağıtları imzalamak zorunda hissettim" diye konuşuyor.

'Kimse zorla geri gönderilmiyor'

Guardian'a haberle ilgili konuşan Göç İdaresi'nden sözcü Gökçe Ceylandağ ise "gönüllü geri dönüşler dışında" kimsenin zorla Suriye'ye gönderilmediğini söyledi.

Haberde, Türkiye ile birlikte Lübnan'ın da benzer bir tutum aldığına dikkat çekiliyor.

Beyrut ve İstanbul muhabirlerinin birlikte hazırladıkları haberde, iki ülkede yapılan kamuoyu araştırmalarının, Suriyeli göçmenlere karşı bir tutum oluştuğunu gösterdiği belirtiliyor.

Beyrut'ta kayıtdışı olarak çalışan Suriyelilerin de Temmuz ayından bu yana artan şekilde işten çıkarıldıklarına da dikkat çekiliyor.

Haberde Birleşmiş Milletler'in de "göçmenlere zorla imzalatılan belgelerle ilgili iddialardan haberdar olduğu" öne sürülüyor.

Türkiye ve Lübnan'da, yaklaşık 5 milyon Suriyeli yaşıyor.

İçişleri Bakanı Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil