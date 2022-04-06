Türkiye'deki her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!

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06/04/2022

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Türkiye'deki her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro!

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs verilmezken eğitim ateşelerinin her birine verilen 4800 Euroluk maaşı eleştirdi. 

Bizim Türkiye’de 7 tane Eğitim Ataşemiz var. Ve her Eğitim Ataşesinin maaşı 4.800 Euro! Bu ülke fakir bir devlettir. Sizler eğitim Ataşesine 4.800 Euro verirken, Türkiye’de okuyan öğrencilere 4 aydır burs parasını yatırmıyorsunuz. Ne iş yaptığı bilinmeyen, ölçüm yapılmayan, faydası zararına bakılmaksızın oluşturduğunuz bu makamlara yüksek paralar ödenirken, Türkiye'de okuyan öğrencilere burs parası bile ödenmiyor

06/04/2022 16:37
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TAGS: türkiye, ateşe, eğitim, burs
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