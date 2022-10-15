Bartın'da maden ocağında patlama! Can kaybı 28'e yükseldi
Türkiye'de Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.
15/10/2022
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi. Patlamada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 28'e yükseldiğini, 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor.
Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor.
Madende biriken duman, havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye ediliyor.