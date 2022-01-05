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Türkiye’den 200 bin fidan gönderildi

Fidanlar, geçen yıl yanan Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinin yeniden ağaçlandırması için gönderildi

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05/01/2022

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Türkiye’den 200 bin fidan gönderildi

Türkiye’den KKTC’ye, geçtiğimiz yıl yanan Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinin yeniden ağaçlandırması için 200 bin fidan gönderildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Orman Fidanlığı’na ulaştırılan fidanlar, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teslim edildi.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında hazırlanan ve TC-KKTC hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan KKTC Ormancılık alanında iş birliği kapsamında, bugüne kadar birçok yardım ve iş birliği çalışmaları yapıldı.

2021 yılı içerisinde araç yedek parça, alet ve ekipman yardımı yapılırken, Aralık 2021 ayında iki yangın arazözü verildi.

05/01/2022 10:48
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