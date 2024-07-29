Türkiye'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarihi başarı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Bu aynı zamanda Türkiye tarihinin atıcılıktaki ilk madalyası olacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç & Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Olimpiyat tarihimizin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen takımımız, altın madalya için Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek. Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş & Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.