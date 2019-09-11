Türkiye'den 4x4'lük Galibiyet

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendi. Milli futbolcular Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Abdülkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım forması giydi.

Milli takım, 37.dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 57. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı ile 3 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı. Grupta 5. mağlubiyetini yaşayan Moldova ise 3 puanda kaldı.

Moldova'ya karşı 9. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya karşı 9. galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile 8'i resmi olmak üzere yaptığı toplam 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 29 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 3 gol gördü.

2005'ten sonra deplasmandaki en farklı galibiyet

A Milli Takım, Moldova karşısında 2005'ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı. Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan karşısında 6-0'lık skorla almıştı.

Cenk Tosun'un 15. golü

Karşılaşmanın birinci ve üçüncü golünü kaydeden Cenk Tosun, A Milli Takım'daki gol sayısını 15'e çıkardı. İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 40 maçta toplam 15 kez fileleri havalandırdı.

Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan ilk

Milli futbolcular Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Deniz, 6. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. Fransız temsilcisi Lille'de görev yapan 22 yaşındaki Yusuf ise milli takıma 16. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Abdülkadir Parmak, ilk kez milli formayı giydi

Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Parmak, Moldova karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Parmak, ilk kez milli formayı giyme sevinci yaşadı.