Türkiye’den ABD’nin GKRY Kararına Sert Tepki

Türkiye, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin etme kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, dün yapılan bu açıklamayı "vahim bir hata" olarak nitelendirerek kararın Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerini desteklediklerini belirten Türkiye, bölgenin hassas dengelerine dikkat çekerek tüm tarafları kışkırtıcı adımlardan kaçınmaya davet etti.

Açıklamada, “ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz,” ifadeleri yer aldı.

Türkiye ayrıca, garantör devlet olarak KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelik her türlü adımı desteklemeye devam edeceğini belirtti.