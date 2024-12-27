Türkiye'den Azerbaycan'a 8 kişilik inceleme ekibi

Türkiye, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen 38 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'a ait yolcu uçağıyla ilgili, kazanın nedenini araştırmak, operasyonel analizler yapmak ve gereken desteği sağlamak üzere bu ülkeye 8 kişilik uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ekibin, bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini, daha sonra ise Azerbaycan yetkilileriyle koordinasyon içinde çalışacağını açıkladı.



Bakan Uraloğlu şunları ifade etti: "Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehrinde yaşadığı kaza-kırım sonrası Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine, kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdik.



Heyetimiz, bu akşam Bakü'ye hareket edecek ve yarından itibaren uzmanlık alanları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Azerbaycan Otoriteleri ile koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecek.



Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



NE OLMUŞTU?



25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine sefer yaparken Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu.



Reuters'a konuşan 4 Azerbaycan hükümet kaynağı, uçağın düşmesine Rusya'nın ateşlediği karadan havaya füze sisteminin neden olduğunu öne sürdü. Uçağın bir süre radardan kaybolmasını ise uçağın hava radar sisteminin felç olmasına dayandırdı.



Bakü merkezli uluslararası yayın kuruluşu AnewZ'nin Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre füze, karadan havaya bir Pantsir-S hava savunma sisteminden ateşlendi.



Rus kaynaklarına göre ise, uçak Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu. Çeçen Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Başkanı Hamzat Kadirov, Çarşamba sabahı Grozni'ye bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini doğruladı.