Türkiye'den Azerbaycan'a seyahat edeceklere müjde

Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

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05/06/2021

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Türkiye'den Azerbaycan'a seyahat edeceklere müjde

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı veya Kovid-19'dan iyileştiğine dair resmi belge ve uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi istenecek.

18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi talep edilecek.

Kaynak: AA

05/06/2021 15:46
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TAGS: Türkiye, Azerbaycan, seyahat, haberkıbrıs, havayolu,
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