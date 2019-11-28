Türkiye’den Doğu Akdeniz’de tarihi adım

Türkiye ile Libya, dün Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzaladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de önemli bir adım attı. Dolmabahçe Sarayı dün Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için tarihi bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı resmen imzaladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj dün Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Erdoğan daha sonra Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

28/11/2019 19:31