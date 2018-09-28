Türkiye’den Emmy Ödülleri’ne 3 aday

İstanbullu Gelin, Cesur ve Güzel ile Söz dizisinden Tolga Sarıtaş, 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin aday kategorilerinde yer aldı.

Bu yıl 19 Kasım’da 46’ıncısı düzenlenecek olan Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den 3 aday yer aldı. Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüne aday gösterildi. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu İstanbullu Gelin ile Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı Cesur ve Güzel dizileri de Telenova kategorisinde ödüle aday oldu.

Tolga Sarıtaş’ın En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalındaki rakipleri Brezilya’dan Julio Andrade, Kanada’dan Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen oldu.

Ödül töreni ABD’nin New York kentindekinde 19 Kasım'da düzenleneceği belirtildi.