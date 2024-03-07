Türkiye’den Güney Kıbrıs’a Tiyatro Ödülü

"Türkiye'deki Tiyatro Gazetesi'nin Uluslararası 9. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Kıbrıs'tan yola çıkarak dayanışma duygusuyla diğer ülkelerle etkili sanatsal ve sosyal ilişkiler kurup tiyatro sanatının sunduğu barış, sevgi ve kardeşlik değerlerini insanlara taşıyan Hristina Hristofyas ve AntiLogos Tiyatro ekibine "Uluslararası Barış Ödülü"nü layık gördü.

AKEL adına yapılan tebrik mesajında, Hristofyas ve ekibi adil, barışçıl ve daha iyi bir dünya için sanat alanındaki faaliyetlerinde başarılarının devamı dileyerek, onları yürekten tebrik etti."