Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

ads ads ads ads
26/05/2021

ads
ads
ads
Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

Mutant virüs sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'a Türkiye'den yardım eli uzandı. Tıbbi yardım malzemesi yüklü 2 askeri kargo uçağı Ankara'dan Hindistan'a havalandı. Yardımların arasında oksijen tüpleri, yerli solunum cihazı ve ilaç bulunuyor.

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyan ülkelere desteği sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M askeri kargo uçaklarına yüklenen yardım kolilerinin adresi Hindistan'dı.

Mutant virüs sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'dan yardım çağrısı geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay'ı yardım operasyonu için düğmeye bastı.

26/05/2021 10:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Türkiye, Hindistan, tıbbi malzeme
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.