Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı
26/05/2021
Mutant virüs sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'a Türkiye'den yardım eli uzandı. Tıbbi yardım malzemesi yüklü 2 askeri kargo uçağı Ankara'dan Hindistan'a havalandı. Yardımların arasında oksijen tüpleri, yerli solunum cihazı ve ilaç bulunuyor.
Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyan ülkelere desteği sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M askeri kargo uçaklarına yüklenen yardım kolilerinin adresi Hindistan'dı.
Mutant virüs sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'dan yardım çağrısı geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay'ı yardım operasyonu için düğmeye bastı.