Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 250 milyon TL'lik kaynak aktarımı başlıyor

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22/04/2021

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Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 250 milyon TL'lik kaynak aktarımı başlıyor

Türkiye ile KKTC arasında 3 Mart 2021’de Ankara’da imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. Milletlerarası anlaşma olarak Resmi Gazete’de yayımlanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girdi 

Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına göre, Türkiye, KKTC'ye 2.25 milyar TL hibe yardım yapacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin KKTC'ye cari bütçe açığına katkı amaçlı 800 milyon TL ve kamu sektörü için 200 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar TL'ye kadar dolar cinsinden kredi yardımında bulunması da öngörülüyor.

22/04/2021 08:51
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TAGS: TÜRKİYE, KKTC, KAYNAK
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