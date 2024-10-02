Türkiye’den KKTC’ye Elektrik Taşınması Projesi Başbakan Üstel’e Sunulacak

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kablo ile elektrik taşınmasına yönelik önemli bir projenin tamamlandığı öğrenildi. Bu kapsamlı çalışmanın detayları, bugün Ankara'da bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarına sunulacak. Proje, Türkiye ile KKTC arasında enerji hatları kurulmasını içeriyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, bu projenin hayata geçirilmesi yaklaşık dört yıl sürecek. Bu süre zarfında, gerekli altyapı yatırımları ve bağlantı çalışmaları tamamlanacak. Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik taşınması projesi, Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğini artırmanın yanı sıra, ada ekonomisine de katkı sağlayacak. Aynı zamanda, yüksek maliyetli ve çevreye zararlı fosil yakıt kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, KKTC'de enerji maliyetlerinin düşmesi ve elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük öneme sahip olan bu proje, iki ülke arasındaki ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlayacak.