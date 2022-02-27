Türkiye'den 'Montrö' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerin ateşkesle neticelenmesi temennisinde bulundu.

870 Türk vatandaşını otobüslerle Polonya'ya getirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, 6 bin 500 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşın olduğunu söyledi.

Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde sokak çatışmaları olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı şehirlerden şu anda vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışmak oldukça riskli" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun "savaş"a dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

Bu habere tepkiniz:



27/02/2022 16:51