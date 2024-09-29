Türkiye’den önemli adım

Türkiye, Yunanistan'la birlikte AGİT Başkanlığı için Feridun Sinirlioğlu'nu aday gösterdi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Bu iş birliğinin hemen ardından Heybeliada'daki ruhban okulunun açılması talimatı verildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir süredir tadilatta olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmak üzere olduğuna dair açıklama yaptı.

Açıklama, Türkiye ile Yunanistan'ın Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığı için attığı ortak adımdan sonra geldi.

Bartholomeos, Yunan basınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Heybeliada Ruhban Okulu'nan açılması için emir verdiğini söyledi.

Patrik, "Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi’nden beş kişilik bir ekibin teknik detayları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara’ya gitmesi bekleniyor.

Türkiye ve Yunanistan’ın ortak aday belirmesiyle Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği’ne, Yunan hukukçu ve diplomat Mania Telalian ise AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Direktörlüğü’ne aday gösterilmişti.